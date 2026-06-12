Haberler

Elazığ'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu

Sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Yönetmen Murat Saygı tutuklandı

Bir dönem magazinin gözdesiydi! Son dalgada eski eşi de tutuklandı