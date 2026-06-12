Elazığ'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk