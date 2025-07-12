Elazığ'da Seyir Halindeki Kamyonetten Düşen Genç Ağır Yaralandı

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Elazığ'da bir minibüs, yolculuk esnasında sürgülü kapısının açılması sonucu 16 yaşındaki R.A.'nın düşmesine neden oldu. Genç, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da seyir halindeki kamyonetten düşen R.A. (16), ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Ataşehir Mahallesi Kuvay-i Milliye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 AED 983 plakalı minibüsün sürgülü kapısı, seyir halindeyken açıldı. Bı sırada dışarı sarkan R.A. (16), kartonları tutmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. R.A.'nın hayati tehlikesi sürerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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