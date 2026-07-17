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Baraj gölünde boğulan Arda'nın cansız bedenine ulaşıldı

Baraj gölünde boğulan Arda'nın cansız bedenine ulaşıldı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde serinlemek için Keban Baraj Gölü'ne giren 18 yaşındaki Arda İpek boğularak hayatını kaybetti. Babası ve yanındaki kişi ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde serinlemek için Keban Baraj Gölü'ne giren Arda İpek'in (18) cansız bedenine ulaşıldı. Suda çırpınan babası ile yanlarındaki kişi ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kovancılar ilçesine bağlı Muratbağı köyü yakınlarındaki Keban Baraj Gölü'nde meydana geldi. Serinlemek amacıyla baraj gölüne giren baba, oğlu Arda İpek ve yanlarındaki bir kişi, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Baba ile diğer kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Arda İpek gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler ile arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Arda İpek'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Arda'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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