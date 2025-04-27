Elazığ'da şehit Baydili'nin adı kütüphaneye verildi

ELAZIĞ - Elazığ'da 27 Nisan 1979 tarihinde şehit edilen öğretmen Adnan Baydili'nin adı, Cumhuriyet Kız İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda bulunan kütüphaneye verildi.

Elazığ'da 27 Nisan 1979 yılında şehit edilen öğretmen Adnan Baydili'nin adı Cumhuriyet Kız İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulunda bulunan kütüphaneye verildi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kütüphane açılışına, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Milli Eğitim Personelleri ve Baydili ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından kütüphane gezildi.