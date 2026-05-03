Haberler

Elazığ'da Camiye Yıldırım Düştü, Minare Yıkıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ELAZIĞ'da sağanak sırasında bir camiye yıldırım düştü, minare yıkıldı.

ELAZIĞ'da sağanak sırasında bir camiye yıldırım düştü, minare yıkıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'ndeki Sürsürü Camii'nde meydana geldi. Sağanak yağış sırasında camiye yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle caminin minaresi yıkılırken, çevredekiler panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yıkılan minarenin enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde süper hücre kabusu! 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdullah Gül ile ilgili 'adaylık' iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

Abdullah Gül ile ilgili iddiaya son noktayı koydu
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular

Sevgilisinin evinde korkunç manzarayla karşılaştılar
Terminalden aldığı pişmaniyenin kutusunu açınca şoke oldu

Aldığı pişmaniye bin pişman etti! Kutuyu açınca şoke oldu
Abdullah Gül ile ilgili 'adaylık' iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

Abdullah Gül ile ilgili iddiaya son noktayı koydu
Barış Göktürk'ten temizlik operasyonu: Başkan olursa 17'sini de gönderecek

Başkan olursa 17'sini de gönderecek
Şampiyonluk maçı öncesi takım kaptanından tüyleri diken diken eden motivasyon konuşması

Söylediklerini duyanların tüyleri diken diken