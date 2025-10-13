Elazığ'da Sağanak Yağış Sonrası Yol Çöktü

Haberler

Elazığ'ın Palu ilçesinde etkili sağanak yağış, köy yollarına kaya parçalarının düşmesine ve menfezin tıkanması sonucu yolun çökmesine neden oldu. Ulaşım tek şeritten sağlanırken, İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde etkili yolan sağanak yağışın ardından köy yoluna kaya parçaları düştü. Yağmur sularının menfezi tıkaması sonucu yolda çökme oldu.

İlçeye bağlı Gökdere ile Köklüce köyleri arasındaki Sivrikaya mevkiinde sağanak yağışın ardından tıkanan menfez nedeniyle yolun bir kısmı çöktü. Yağış nedeniyle ayrıca yolun bazı bölümlerinde ise yamaçtan taş ve kaya parçaları düştü. Yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
