Elazığ'da Sağanak Yağış Sonrası Yol Çöktü

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde etkili yolan sağanak yağışın ardından köy yoluna kaya parçaları düştü. Yağmur sularının menfezi tıkaması sonucu yolda çökme oldu.

İlçeye bağlı Gökdere ile Köklüce köyleri arasındaki Sivrikaya mevkiinde sağanak yağışın ardından tıkanan menfez nedeniyle yolun bir kısmı çöktü. Yağış nedeniyle ayrıca yolun bazı bölümlerinde ise yamaçtan taş ve kaya parçaları düştü. Yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.