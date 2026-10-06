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Elazığ'da sağanak sokaklarda su taşkınlarına yol açtı, yayalar zorlukla ilerledi

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Elazığ'da öğleden sonra etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, bazı bölgelerde su taşkınlarına neden oldu. Biriken su nedeniyle yayalar ve sürücüler zorlukla ilerlerken, kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

Elazığ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.

Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle yayalar ve sürücüler zorlukla ilerledi.

Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA
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