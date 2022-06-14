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Elazığ'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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Elazığ'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

ELAZIĞ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, araç sürücüleri ise ilerlemekte güçlük çekti.

ELAZIĞ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, araç sürücüleri ise ilerlemekte güçlük çekti.

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

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