Elazığ'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi ELAZIĞ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, araç sürücüleri ise ilerlemekte güçlük çekti. ELAZIĞ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, araç sürücüleri ise ilerlemekte güçlük çekti. Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel Tragger Elazığ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Elazığ'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.