Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Ruhsatsız Tüfek Operasyonu

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 tüfek ele geçirildi. İki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 tüfek ele geçirildi. İki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla Arıcak ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında B.Y. ve H.A. isimli şahısların ruhsatsız tüfek bulundurdukları tespit edildi. Jandarma ekiplerince ruhsatsız tüfekler alınarak şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Güvenlik Operasyon Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title