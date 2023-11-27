Elazığ'da Ruhsatsız Tüfek Operasyonu
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Elazığ'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 tüfek ele geçirildi. İki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 tüfek ele geçirildi. İki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla Arıcak ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında B.Y. ve H.A. isimli şahısların ruhsatsız tüfek bulundurdukları tespit edildi. Jandarma ekiplerince ruhsatsız tüfekler alınarak şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel