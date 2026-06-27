Elazığ'da parke taşı yüklü kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Elazığ-Pertek kara yolunda parke taşı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da parke taşı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Y.B. idaresindeki 23 AFC 754 plakalı parke taşı yüklü kamyon, Elazığ-Pertek kara yolu Salkaya köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk