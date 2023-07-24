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Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 5 yaralı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevreyolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 13 ED 505 plakalı otomobil, kavşakta 23 AEB 046 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

Motosiklet Güncel Haberler

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