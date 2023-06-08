Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, kavşakta trafik bir süre aksadı.

ELAZIĞ'da otomobille çarpışan hafi ticari araç yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, kavşakta trafik bir süre aksadı.

Kaza, dün gece saatlerinde Malatya Caddesi Misland Kavşağı'nda meydana geldi. H.B idaresindeki 34 CRT 500 plakalı otomobil ile H.C idaresindeki 23 EH 656 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yan yattı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, kavşakta kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. (DHA)