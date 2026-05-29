Elazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mustafa Ş. yönetimindeki 43 ACC 141 plakalı otomobil, Yeniköy köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Mustafa Ş. öldü, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk