Elazığ'da Otobüs Durağının Camı Tekmeyle Kırıldı

Elazığ'da Otobüs Durağının Camı Tekmeyle Kırıldı
Elazığ'da kimliği belirsiz bir kişi, yol kenarındaki otobüs durağının camını tekmeleyerek kırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yoldaki otobüs durağının camını tekme atarak kırdı. Cam parçaları yola savrulurken, şüpheli yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Olay ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

