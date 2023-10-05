Elazığ'da Organize Suç Operasyonu: 3 Tutuklama

ELAZIĞ'da 'Silahlı yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' gibi suçlara karışan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğukent, Mustafapaşa ve Rüstempaşa mahallelerinde son dönemde meydana gelen silahlı yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tehdit gibi olaylara karışan 5 şüpheliyi tespit etti. Organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Aramada 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.