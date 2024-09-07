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Elazığ'da Öğretmenin Ölü Bulunması

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Elazığ'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nurullah Kaya'nın evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da kendisinden 3 gündür haber alınmayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nurullah Kaya (28), evinde ölü bulundu.

Hankendi Ortaokulu'nda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nurullah Kaya'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaya'nın yalnız yaşadığı eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde, Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Kaya'nın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Elazığ

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