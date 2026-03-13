Haberler

Keban'da öğrencilere yönelik konferans düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen konferanslarda, caminin hayattaki yeri, ramazan ayının manevi değeri ve ibadet bilincinin önemi hakkında bilgiler verildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında bazı okullarda konferans gerçekleştirildi.

Musa Coşkun Ortaokulu ve Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferanslarda, İlçe Müftülüğü Vaizi İlyas Gül tarafından öğrencilere caminin hayattaki yeri, ramazan ayının manevi değeri ve ibadet bilincinin önemi hakkında bilgi verildi.

Konferanslar, öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu

Bu şovun bedeli ağır oldu
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu kare tesadüf değilmiş!
Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu

Bu şovun bedeli ağır oldu
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi