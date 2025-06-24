Elazığ'da Nesli Tükenme Tehlikesindeki Oklu Kirpi Görüntülendi
Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kırmızı listede korunan oklu kirpi, Fatmalı köy yolunda bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Oklu kirpi, kısa bir süre sonra araziye girerek kayboldu.
Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede korunan oklu kirpi görüntülendi.
Afrika'da yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye'de de görülen oklu kirpi, merkeze bağlı Fatmalı köy yolunda cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir kişi tarafından görüntülenen oklu kirpi, kısa bir süre sonra araziye girerek gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel