Elazığ'da muhtara silahlı saldırı: Yaralı hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da, silahlı saldırıda yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı.

Sürsürü Mahallesi Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, Muhtarlık önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Özdemir, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, silahlı saldırı anı muhtarlığın güvenlik kamerasınca kaydedildi.