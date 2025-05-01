Elazığ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Elazığ'ın Pelte köyü mevkisinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
R.P. yönetimindeki 20 ANC 357 plakalı motosiklet, Pelte köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel