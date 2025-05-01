İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Elazığ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Elazığ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Pelte köyü mevkisinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

R.P. yönetimindeki 20 ANC 357 plakalı motosiklet, Pelte köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.