Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 21 KE 477 plakalı minibüs, Gözeli Kavşağı'nda, Ş.A'nın kullandığı 23 BA 723 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.