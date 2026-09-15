Haberler

Elazığ'da meslek lisesinde temizlik ve hijyen malzemesi üretiliyor

Güncelleme:
+47 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Kimya Teknolojisi Üretim Atölyesi, günlük 10 ton temizlik ve hijyen malzemesi üretim kapasitesiyle hizmet veriyor.

Elazığ'da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Kimya Teknolojisi Üretim Atölyesi, günlük 10 ton temizlik ve hijyen malzemesi üretim kapasitesiyle hizmet veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Fethi Kılıç ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Kimya Teknolojisi Üretim Atölyesi'ni ziyaret etti.

Gün, Okul Müdürü Dursun Tosun'dan atölyedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Atölyenin günlük 10 ton üretim kapasitesine sahip olduğu belirtilen açıklamada, üretilen temizlik malzemelerinin döner sermaye işletmesi aracılığıyla satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gün, mesleki ve teknik eğitimin üretimle iç içe olmasının önemine dikkati çekti.

Gün, bu tür çalışmaların öğrencilerin istihdamına katkı sunduğunu, öğrencilerin eğitim görürken döner sermaye aracılığıyla gelir elde etmelerine imkan sağladığını ifade etti.

Kimya teknolojisi alanında eğitim gören öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığı atölyede sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı üretimi gerçekleştiriliyor.

Bu sayede öğrenciler hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de üretim sürecine aktif katılarak deneyim kazanıyor.

Kaynak: AA
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı

Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi! Psikoloğun kocası doktoru dövdü

Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi
Bu ligde yağmur gibi gol atıldı! 4 maçta tam 24 tane

Skorları görenler inanamadı! Bu ligde resmen yağmur gibi gol atıldı

Belçika'yı ayağa kaldıran görüntü! Kelepçeli kadına polis tokadı

Belçika'yı ayağa kaldıran görüntü! Kelepçeli kadına polis tokadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünde anlamlı mesaj
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Canlı yayında açıkladı
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası