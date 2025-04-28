Elazığ'da Kırsalda Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ İl Özel İdaresi kırsalda yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında zorlu geçen kış mevsiminin ardından köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Çatalharman köyü Pinoğlu mezrasında toplam 2 bin 100 metre uzunluğundaki yolun serme, sulama ve sıkıştırma işlemleri tamamlanarak asfalt kaplamaya hazır hale getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yol, asfalt kaplama işleminin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Ayrıca, merkeze bağlı Koparuşağı-Selli, Selli-Şahaplı ve Koparuşağı-Şahaplı köyleri ile Temur köyü bağlantılarında toplam 6 bin 300 metre uzunluğundaki yolda çalışmalar sürmektedir. Malzeme deneyleri başarıyla tamamlanan bu güzergahlarda serme, sulama ve sıkıştırma işlemleri gerçekleştirilmekte olup, yollar kısa süre içerisinde asfalt kaplamaya hazır hale getirilecektir. İl Özel İdaresi olarak, 2025 yılı hedeflerimiz doğrultusunda köy yollarımızı daha modern ve güvenli hale getirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz."