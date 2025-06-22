Elazığ'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki H.K, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. H.K'nin cenazesi, defnedilmek üzere yakınları tarafından Pertek ilçesine götürüldü.

Elazığ'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki H.K, önceki gün rahatsızlanması üzerine ilçe devlet hastanesine başvurdu.

Buradan Tunceli Devlet Hastanesi'ne, ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen H.K, KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı.

H.K, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

İşlemlerin ardından yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınan H.K'nin cenazesi, defnedilmek üzere Pertek ilçesine götürüldü.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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