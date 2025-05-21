Elazığ'da Kaza: 64 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Kaza: 64 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Elazığ'da kontrolünü kaybeden hafif ticari aracın sürücüsü Ali Aykaç, duvara çarparak hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ancak Aykaç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ELAZIĞ'da duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Aykaç (64), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. Ali Aykaç'ın kontrolünü yitirdiği 23 ADN 344 plakalı hafif ticari araç, duvara çarptı. Kazada Aykaç yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Aykaç doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Aykaç'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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