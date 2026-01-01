Elazığ'da kardan kapanan 181 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 181 köy yolunda ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan ve yer yer devam eden kar nedeniyle ulaşıma kapanan 546 köy yolundan 181'i karla mücadele çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, merkeze bağlı 104, Ağın'da 8, Arıcak'ta 3, Alacakaya'da 3, Baskil'de 34, Maden'de 19, Karakoçan'da 71, Kovancılar'da 62, Keban'da 20, Palu'da 25 ve Sivrice'de 16 köy yolunun açılması için aralıksız çalışma yürütüyor.

Öte yandan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın ve İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Faruk Çelik ile merkeze bağlı Sakabaşı köyünde çalışma yürüten ekipleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı, işlerinde kolaylık diledi.

Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi alan Hatipoğlu, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekiplere teşekkür etti.