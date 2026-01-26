Elazığ'da kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu
Elazığ'da üç gün süren kar yağışı, tarihi Harput Mahallesi ve parkları beyaz örtüyle kaplayarak muhteşem manzaralar oluşturdu. Vatandaşlar, karın tadını çıkarmak için dışarı çıkarak kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.
Elazığ'da etkili olan kar yağışı, tarihi Harput Mahallesi ile park ve bahçelerde güzel manzaralar oluşturdu.
Kentte üç gün önce etkisini artıran kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.
Beyaz örtüyle kaplanan tarihi Harput Mahallesi ile park ve bahçeler, güzel manzaralar sundu.
Park ve bahçelerde gezintiye çıkan vatandaşlar, kar topu oynadı, kardan adam yaptı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel