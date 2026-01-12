Haberler

Elazığ'da kara saplanan araçlar kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplanarak mahsur kalan araçlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar ve tipiyle birlikte Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyü mevkiinde bazı araçlar yolda kalarak kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede yolu açarak mahsur kalan araçlara ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından araçlar bulunduğu yerden çıkarıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA /ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti