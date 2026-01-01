Elazığ'da 536 köy yolu kardan kapandı

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 546 köyden 536'sı ile ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent genelinde bulunan 546 köyden, merkeze bağlı 121, Ağın'da 16, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 60, Maden'de 38, Karakoçan'da 88, Keban'da 30, Kovancılar'da 76, Palu'da 37 ve Sivrice'de 50 olmak üzere toplam 536'sı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 90 araç ve 120 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,