Elazığ'da 536 köy yolu kardan kapandı

Güncelleme:
Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 546 köyden 536'sı ile ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi, karla mücadele için 90 araç ve 120 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 546 köyden 536'sı ile ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent genelinde bulunan 546 köyden, merkeze bağlı 121, Ağın'da 16, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 60, Maden'de 38, Karakoçan'da 88, Keban'da 30, Kovancılar'da 76, Palu'da 37 ve Sivrice'de 50 olmak üzere toplam 536'sı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 90 araç ve 120 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
