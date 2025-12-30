Haberler

Elazığ'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin 90 araç ve 120 personelle sürdürdüğü çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Merkeze bağlı Körpe köyü yolunda kara saplanan TIR ise ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
