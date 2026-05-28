Elazığ'da baraj kapakları 7 yıl sonra açıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 7 yıl sonra kapakları açılan Özlüce, Pembelik ve Seyrantepe barajlarında su tahliyesi devam ediyor.

Bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından Peri Çayı'nın yukarı havzasında yer alan Özlüce Barajı ile ardışık sistemdeki Pembelik ve Seyrantepe barajları tam doluluk seviyesine ulaştı.

DSİ ve baraj işletme yönetimlerinin koordinasyonunda, su dengesini korumak ve enerji üretimini en üst seviyede optimize etmek amacıyla dolusavak kapakları kademeli olarak açıldı.

Bölgede kış aylarında yağan karın erimesi ve ilkbaharda sağanaklarla birlikte ilk olarak tam doluluğa ulaşan Özlüce Barajı'nda 6, Pembelik ve Seyrantepe barajlarında 2 gündür su tahliyesi devam ediyor.

Vadideki su akış hızı ve barajlardaki su seviyeleri, ekipler tarafından anlık izlenerek su tahliye süreci sorunsuz bir şekilde sürdürülüyor.

Bu arada kapakların açılmasıyla Peri Çayı vadisinden suyun coşkuyla akışı, doğaseverler ve fotoğraf meraklıları için güzel manzaralar oluşturuyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen
