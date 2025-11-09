Elazığ'da Kamyon-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü
Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil kamyonla çarpıştı. Otomobil sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.
O.K'nin kullandığı 23 AP 196 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır karayolunun Kuyulu Köyü mevkisinde A.D. idaresindeki 23 AAD 051 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki 23 AD 494 plakalı otomobile çarptı.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü O.K, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel