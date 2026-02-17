Haberler

Keban'da "resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar" ile ilgili seminer düzenlendi

Güncelleme:
Keban ilçesinde düzenlenen seminerde, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli şef ve memurlara resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında bilgiler verildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şef ve memurlara yönelik "resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar" ile ilgili seminer düzenlendi.

Kaymakamlıkça düzenlenen seminer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Seminerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şef ve memurlara "resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

