Elazığ'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 2 suçtan 250 bin lira ceza
Elazığ'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü M.K'ye, alkollü araç kullanmak ve dur ihtarına uymamak suçlarından toplamda 250 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Elazığ-Bingöl kara yolundaki polis uygulama noktasında şüphe üzerine M.K'nin kullandığı çekiciye "dur" ihtarında bulunuldu.
Polisin ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonucu Akçakiraz beldesinde durduruldu.
Sürücü M.K'ye, "alkollü araç kullanmak" ve "dur ihtarına uymayarak, genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından 250 bin lira idari para cezası uygulandı.
Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken araç ise 60 gün trafikten men edildi.