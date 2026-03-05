Haberler

Keban'da kaçak keklik avlayan kişi hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Keban ilçesinde yasa dışı keklik avlayan bir kişi hakkında işlem yapıldı. Jandarma ekipleri, av malzemelerine el koyarak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde kaçak keklik avlayan kişi hakkında işlem yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ç'nin Altıyaka köyü Dede mezrasında yasa dışı keklik avladığını tespit etti.

Ekiplerin yaptığı incelemede, canlı keklik, av çantası, keklik kafesi ve yakalama tuzağı ele geçirdi.

İ.Ç. hakkındaki işlem yapan ekipler, ele geçirdiği keklik ve malzemeleri Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
