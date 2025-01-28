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Elazığ'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Elazığ'da Harput Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri jandarmada devam ediyor.

Elazığ'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Harput Mahallesi nevruz ormanları bölgesinde devriye görevi yaparken 2 şüphelinin kaçak kazı yaptığını belirledi.

Ekipler, M.Z. ve M.Ç'yi kazı yaptıkları malzemelerle yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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