Elazığ'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Elazığ'da Harput Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri jandarmada devam ediyor.
Elazığ'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Harput Mahallesi nevruz ormanları bölgesinde devriye görevi yaparken 2 şüphelinin kaçak kazı yaptığını belirledi.
Ekipler, M.Z. ve M.Ç'yi kazı yaptıkları malzemelerle yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel