Elazığ'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Elazığ'da, inşaatta çalışan 50 yaşındaki Mehmet Çelik, 7'nci kattan düşerek ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da çalıştığı inşaattan dengesini kaybederek düşen Mehmet Çelik (50), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Sürsürü Mahallesi Divan Sokak'ta meydana geldi. Yapımı süren bir inşaatta çalışan Mehmet Çelik, iddiaya göre dengesini kaybederek 7'nci kattan düştü. Ağır yaralanan Mehmet Çelik, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çelik'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
