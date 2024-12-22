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Elazığ'da İnşaat İşçileri Konteynerde Yangın Çıkardı: 3 Yaralı

Elazığ'da İnşaat İşçileri Konteynerde Yangın Çıkardı: 3 Yaralı
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Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 2 işçi yaralanırken, 1 işçi dumandan etkilendi. Yangına itfaiye müdahale etti.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 2 işçi yaralandı, 1 işçi dumandan etkilendi.

???????Cumhuriyet Mahallesi Bahçe Kümeevleri mevkisindeki şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 1 işçi dumandan etkilendi, 2 işçi ise elinden yaralandı.

İşçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alandaki soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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