Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, LGS'ye hazırlanan öğrencilerle buluştu

Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Aziz Gül Ortaokulunu ziyaret ederek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gün, öğrencilerle sohbet ederek sınav süreci, etkili hazırlık yöntemleri, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının önemi ve düzenli çalışmanın başarıya etkisi konusunda tavsiyelerde bulundu.

Gün, daha sonra "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerle eğitim süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulunan Gün, öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA