Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Elazığ-Malatya kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Elazığ-Malatya kara yolunun Karaali köyü Çitili mezrası mevkisinde, B.Ç. idaresindeki 23 FL 949 plakalı otomobil, M.G'nin kullandığı 77 ABY 953 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen