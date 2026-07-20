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Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Elazığ-Malatya kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ-Malatya kara yolunun Karaali köyü Çitili mezrası mevkisinde, B.Ç. idaresindeki 23 FL 949 plakalı otomobil, M.G'nin kullandığı 77 ABY 953 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen
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