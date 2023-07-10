Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 23 AAD 514 plakalı otomobil, 23 EG 773 plakalı otomobile çaptı. Kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.