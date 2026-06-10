Elazığ'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Elazığ'da polis ekiplerince "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla Vali Numan Hatipoğlu ve İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'ın katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Açıklamada, uygulamanın 38 noktada, 71 ekip ve 292 personelin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ile kamu düzeninin en üst seviyede tutulmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Şehrimizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.