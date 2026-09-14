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Elazığ’da "Huzur Uygulaması"nda aranan 14 şüpheli yakalandı

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Elazığ'da yapılan "Huzur Uygulaması"nda haklarında arama kararı bulunan 14 zanlı yakalandı.

Elazığ'da yapılan "Huzur Uygulaması"nda haklarında arama kararı bulunan 14 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla kent genelinde 90 ekip, 3 özel harekat unsuru ve 295 personel ile huzur uygulaması yapıldı.

Ekiplerce, 35 sabit nokta ve 44 umuma açık alanda yapılan denetimlerde 4 bin 153 kişi, 753 araç ve 67 iş yeri kontrol edildi.

Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise kuralları ihlal eden 17 araca toplam 384 bin 952 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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