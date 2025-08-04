Elazığ'da Hazar Gölü'nde Boğulma Olayı

ELAZIĞ'da serinlemek için Hazar Gölü'ne giren Kübra Doğan (22), boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde meydana geldi. Serinlemek için göle giren Kübra Doğan, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler, Doğan'ı sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, kurtarılamadı. Kübra Doğan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.