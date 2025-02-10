Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Trump'tan Gazze'ye ilişkin bir skandal açıklama daha: Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyecek

Gazze'ye zulüm konusunda Netanyahu ile yarışır hale geldi
Çocuklarının bileklerini kesen annenin olay sonrası ilk sözü bu olmuş

Çocuklarının bileklerini kesen annenin ilk sözü bu olmuş

Elazığ'da Halk Günü Toplantısı Gerçekleştirildi

Elazığ'da Halk Günü Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baskil ilçesinde yapılan toplantıda Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek Açık Kapı Projesi ile çözüm yollarını açıkladı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kaymakamlıkça "Halk Günü Toplantısı" yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin yer aldığı toplantıda, vatandaşların sorun ve talepleri dinlendi.

Kaymakam Türker, Açık Kapı Projesinin ilçede uygulanmaya başladığını, uygulama sayesinde vatandaşların taleplerinin alınacağını ve sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Toplantıda daha sonra vatandaşların taleplerini dinleyen Türker, sorunların çözülmesi konusunda ilgili kurum müdürleri ve amirlerine talimat verdi.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
img

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
img

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
img

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor

Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi

Cimbom yeni transferini duyurdu
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.