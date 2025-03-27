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Elazığ'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

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Elazığ-Malatya kara yolunda bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi.

Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ- Malatya kara yolunun Gözeli Kavşağı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 09 DJ 143 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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