Elazığ'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı
Elazığ-Malatya kara yolunda bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi.
Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Elazığ- Malatya kara yolunun Gözeli Kavşağı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 09 DJ 143 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan 5 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel