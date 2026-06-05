Freni boşalan hafriyat kamyonu, 10 araca çarptı: 5 yaralı; kaza kamerada

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Elazığ'da Hastane Caddesi'nde freni boşalan hafriyat kamyonunun 10 araca çarptığı, 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kamyonun seyir halindeki 2 aracı önünde sürüklediği, bir sepetli motosiklet ile otomobil sürücüsünün de manevra yaparak kamyondan kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı