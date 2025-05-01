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Elazığ'da Fırtına Aracın Üzerine Ağaç Devirdi

Elazığ'da Fırtına Aracın Üzerine Ağaç Devirdi
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Elazığ'da etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Şans eseri yaralanan olmadı.

Elazığ'da fırtına etkili oldu: Aracın üzerine ağaç devrildi

ELAZIĞ - Elazığ'da etkisini arttıran fırtınadan dolayı devrilen ağaç, park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasar verdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Elazığ'da, fırtına ve yağış etkisini göstermeye başladı. Akşamüstü kent genelinde etkisini artıran fırtınadan dolayı merkeze bağlı Altınçevre köyünde bulunan bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve minibüsün üzerine düştü. Olayda, şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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