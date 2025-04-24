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Elazığ'da Fırat Nehri'nde Av Yasağı Denetimi

Elazığ'da Fırat Nehri'nde Av Yasağı Denetimi
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Keban ilçesinde Jandarma ekipleri, 1 Nisan'da başlayan ve 30 Haziran'a kadar sürecek olan av yasağı çerçevesinde Fırat Nehri'nde denetim yaptı. Ekipler, kaçak avlanmanın önüne geçmek için kontrollerini artırdı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Fırat Nehri'nde av yasağı denetimi gerçekleştirdi.

İç sularda 1 Nisan'da başlayan av yasağı 30 Haziran'a kadar devam edecek.

Bu süreçte İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi Komutanlığına bağlı ekipler üreme döneminde balıkların yaşam alanları olan iç sularda kaçak avlanmanın önüne geçmek için Fırat Nehri ve Karakaya Baraj Gölü'nde denetim ve kontrollerini artırdı.

Jandarma, av yasağı sonuna kadar kontrollerini aralıksız sürdürecek.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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