Keban Emniyet Müdürlüğü personeli yangın tatbikatı yaptı
Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü, yangın tatbikatı düzenleyerek itfaiye personelinden yangın söndürme ve tahliye konusunda eğitim aldı.
Elazığ'ın Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, yangın tatbikatı yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önündeki tatbikatta, Keban Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelince yangın söndürme ve tahliye konusunda bilgi verildi, yangına müdahale uygulamalı gösterildi.
Tatbikata, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar ve emniyet personelleri katıldı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan